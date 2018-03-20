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Bakan Çavuşoğlu: ABD ile ilişkiler kesilmedi

Bakan Çavuşoğlu: ABD ile ilişkiler kesilmedi.16529
  • Giriş : 20.03.2018 / 12:12:00
  • Güncelleme : 20.03.2018 / 12:17:45

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile ilişkiler konusunda açıklama yaptı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler konusunda yaptığı açıklamasında ilişkilerin kesilmediğini, önümüzdeki günlerde ABD'ye müsteşar gönderileceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yaşanan görev değişimine rağmen ABD ile görüşmelerin kesilmediğini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın'ın önümüzdeki günlerde ABD'ye gideceğini söyledi.

ABD ile görüşmeler konusunda açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD ile görüşmeler kesilmedi, devam ediyor. Önümüzdeki günlerde müsteşarımız ABD'ye gidecek" şeklinde konuştu.

ABD eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın şubat ayındaki Ankara ziyaretinde iki ülke arasında Suriye, "FETÖ" ile mücadele ve PKK ile mücadele konularında ortak mekanizmalar kurulmasına karar verilmiş, Tillerson ve Çavuşoğlu'nun 19

Mart'ta Washington'da biraraya gelmesi kararlaştırılmıştı.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Tillerson'ı görevden alarak yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'yu getirmiş, bu nedenle Çavuşoğlu'nun 19 Mart'taki Washington ziyareti de ertelenmişti.

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