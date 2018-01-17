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Çavuşoğlu, ABD'li Bakan ile görüştü

Çavuşoğlu, ABD'li Bakan ile görüştü.16529
  • Giriş : 17.01.2018 / 08:25:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li Bakan ile görüştü.

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Kanada'nın Vancouver kentine ziyaret gerçekleştiren ve Kuzey Kore zirvesine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüştü.

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