Çavuşoğlu, ABD'li Bakan ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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