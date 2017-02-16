Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Tillerson ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu FETÖ, Kıbrıs, PKK'nın Suriye kolu PYD ile ilgli ikili ilişkiler ele alındı.
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