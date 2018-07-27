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Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü.14211
  • Giriş : 27.07.2018 / 08:33:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü.

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Sepet Beşik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı rahip Brunson krizi sonrası ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD Başkanı Donald Trump ve Yardımcısı Mike Pence'in, ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacakları şeklindeki tehditkar söylemleri ve Türkiye'nin buna tepkisinin hemen ardından Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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