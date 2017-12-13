Çavuşoğlu: ABD'nin kararı yok hükmündedir
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs kararını değerlendirdi ve bunun İsrail'in işgalini meşrulaştırma çabasından ibaret olduğunu belirtti.
İstanbul’daki Kudüs zirvesinin açılışında konuşan Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıyan bizler, diğer ülkeleri Filistin Devletini 1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde tanımaya teşvik etmeliyiz” dedi.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Toplantısı, Lütfi Kırdar Kültür ve Kongre Merkezinde başladı.
Zirveye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da aralarında bulunduğu 16'sı lider düzeyinde 48 ülkeden temsilci katılıyor.
Kritik zirvenin gündemi ABD’nin İsrail’in başkenti olarak Kudüs’ü Kabul eden kararı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, zirvenin açılışında bir konuşma yaptı.
ABD’nin geçen hafta Kudüs’e ilişkin aldığı kararla insanlık vicdanını derinden yaraladığını ifade eden Çavuşoğlu, ABD’nin attığı bu adımın İsrail’in Kudüs’ü işgal girişimini meşrulaştırmayı hedeflediğini söyledi.
Çavuşoğlu, İslam ümmetinin bu tabloya sessiz kalmasının beklendiğini söyleyerek “Ama biz hiçbir zaman susmayacağız. Bu zorbalık barış olasılığını ve ortak yaşam zeminini yok etti. ABD’nin aldığı bu karar, bizim için yok hükmündedir” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm dünyaya yaptığı “Gelin üç semavi dinin kutsal mekanı olan Kudüs’e sahip çıkalım” şeklindeki çağrısını yineleyen Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin daimi üyesinin, altında kendi imzası olan kararları ihlal ettiğinin altını çizdi.
Bakan Çavuşoğlu, Filistin devletinin, diğer tüm ülkelerce tanınması gerektiğini dile getirerek şöyle devam etti:
“Bunun için hep birlikte çaba sarf etmeliyiz. Bir tarafta işgalci konumunda olduğu BM kararlarıyla tespit edilmiş İsrail var, diğer tarafta ise işgal altında olduğu uluslararası toplumca kabul edilen, üstelik her geçen gün daha fazla toprağı gasp edilen Filistin var.
Geldiğimiz noktada Filistin devletinin tanınmasının barış sürecine atıfla geçiştirilmesi mümkün değildir, artık bu tanımanın gerçekleştirilmesi gerekiyor.
Doğu Kudüs’ü, Filistin’in başkenti olarak tanıyan bizler, diğer ülkeleri, Filistin devletinin 1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde tanımaya teşvik etmeliyiz.”
NTV
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