Çavuşoğlu: ABD verdiği sözleri tutmadı
Ankara'dan ABD'ye tepki yağıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı programda Amerika Birleşik Devletleri ise olan krizi değerlendirdi ve gelen son açıklamaya tepki gösterdi.
"Sözde bir terör ordusunun kurulması geri dönülmez hasar açar dedik. Yapılan tüm açıklamalara rağmen biz tam olarak tatmin olmadık.
Bu adımları devam ettirirlerse, Suriye'nin geleceği de tehdit altına girer.
ABD bize Mümbiç'te verdiği sözü tutmadı."
TRT
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