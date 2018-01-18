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Çavuşoğlu: ABD verdiği sözleri tutmadı

Çavuşoğlu: ABD verdiği sözleri tutmadı.16529
  • Giriş : 18.01.2018 / 12:22:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'ye yönelik sert bir açıklamada bulundu.

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Ankara'dan ABD'ye tepki yağıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı programda Amerika Birleşik Devletleri ise olan krizi değerlendirdi ve gelen son açıklamaya tepki gösterdi.

"Sözde bir terör ordusunun kurulması geri dönülmez hasar açar dedik. Yapılan tüm açıklamalara rağmen biz tam olarak tatmin olmadık.

Bu adımları devam ettirirlerse, Suriye'nin geleceği de tehdit altına girer.

ABD bize Mümbiç'te verdiği sözü tutmadı."

TRT

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