Facebook Twitter Rss

Çavuşoğlu: Afrin'de sonuna kadar gideceğiz

Çavuşoğlu: Afrin'de sonuna kadar gideceğiz.16529
  • Giriş : 02.02.2018 / 12:03:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin ile ilgili açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili yaptığı açıklamasında operasyonun gidişatına dair bilgi verdi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bugün dünyada insani yardımda 2016 rakamlarına göre ikinciyiz. ABD 6,3 milyar dolar harcamış Türkiye ise 6 milyar dolar harcamış. Bu konularda karnesi çok kötü olan tarihi karanlık olan milletlerin Türkiye'ye böyle hatırlatmalarda bulunmasını hakaret sayarız reddederiz. Sonuna kadar da gideceğiz bitinceye kadar da gideceğiz. Bugün yine Kilis'e roket attılar. Neden darbecileri savunuyorsunuz da şehit edilen 251 kardeşimizin hakkını savunmuyorsunuz?''

TÜRKİYE

TTB soruşturmasında 13 gözaltı daha

Şok! Fransa'da askeri helikopterler çarpıştı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Reyhanlı'da şehit sayısı yükseldi

Reyhanlı'da şehit sayısı yükseldi

Reyhanlı'ya terör örgütü tarafından roketli saldırı gerçekleştirildiği öğrenildi.

Furkan Vakfı'na kayyum atandı!

Furkan Vakfı'na kayyum atandı!

Kurucu başkanının gözaltına alındığı Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na kayyum atandı.

 

Hatay'da 3.0 büyüklüğünde deprem yaşandı

Hatay'da 3.0 büyüklüğünde deprem yaşandı

Antakya'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DEAŞ'ın medya sorumlusu yakalandı

DEAŞ'ın medya sorumlusu yakalandı

Eli kanlı terör örgütü DEAŞ'ın medya sorumlusu yakalandı.

 

Erdoğan'dan taziye telefonu

Erdoğan'dan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatma Avlar'ın ailesini aradı.

ABD'den Öcalan'a mektup

ABD'den Öcalan'a mektup

Amerika Birleşik Devletleri ile Öcalan arasındaki mektuplaşma ortaya çıktı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya