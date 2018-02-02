Çavuşoğlu: Afrin'de sonuna kadar gideceğiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili yaptığı açıklamasında operasyonun gidişatına dair bilgi verdi.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
''Bugün dünyada insani yardımda 2016 rakamlarına göre ikinciyiz. ABD 6,3 milyar dolar harcamış Türkiye ise 6 milyar dolar harcamış. Bu konularda karnesi çok kötü olan tarihi karanlık olan milletlerin Türkiye'ye böyle hatırlatmalarda bulunmasını hakaret sayarız reddederiz. Sonuna kadar da gideceğiz bitinceye kadar da gideceğiz. Bugün yine Kilis'e roket attılar. Neden darbecileri savunuyorsunuz da şehit edilen 251 kardeşimizin hakkını savunmuyorsunuz?''
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