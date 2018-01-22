Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüştü!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel mevkidaşı ile Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı operasyonu hakkında konuştu.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'ya ziyaret gerçekleştiriyor.
CHP: Operasyona desteğimiz tam!
Cumhuriyet Halk Partisi'nden Afrin operasyonu ile ilgili açıklama geldi.
3 ülkenin büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı
Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan Büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Zeytin Dalı Operas