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Çavuşoğlu: Anlaşma bu hafta imzalanabilir

Çavuşoğlu: Anlaşma bu hafta imzalanabilir.16529
  • Giriş : 14.12.2017 / 14:29:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, S-400'lerle ilgili açıklama yaptı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Kudüs kararını tanıyan Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'dan alınacak olan S-400'lerle ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin tanınması için her türlü çabayı sarf edeceğiz. Bugün Avrupa'da Filistin'i tanımak isteyen ülkeler olduğunu biliyoruz. Dünyada ciddi bir kararlılık var. Bunu başarmamız lazım. İİT zirvesinde bir kıvılcım daha yaktık. Aldığımız kararlar da Dışişleri Bakanları konseyinde de var, ortak deklarasyonda da var."

"S-400 konusunda bir sorun yok. Kredilendirme konusunda anlaşmaya varıldı. Sadece detaylar var. Tamamlandıktan sonra, belki de bu hafta içerisinde, imzalanacak. Nükleer santralin kurulmasında nasıl kendi teknisyenlerimizi, mühendislerimizi eğitiyorsak, aynı şekilde S-400'lerin kurulması ve kullanılması ile ilgili de askeri ve sivil personelimizi de yetiştireceğiz. Kurulurken, teknisyen ve mühendis ihtiyacı olursa Rusya'dan onlar da gelir, bu çalışmaları yapar ve döner. Asker olması gerekmez, sivil de olabilir. Bu Rusya'nın buraya asker konuşlandırması anlamına gelmez. Bunun nerden çıktığını anlamak mümkün değil. Bu sadece teknik bir çalışmadır."

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