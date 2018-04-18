Çavuşoğlu: Büyükelçi Turgut Kural vefat etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükelçi Turgut Kural'ın dün gece kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.
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