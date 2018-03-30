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Bakan Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşını aradı

Bakan Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşını aradı.16529
  • Giriş : 30.03.2018 / 11:31:00
  • Güncelleme : 30.03.2018 / 12:18:13

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşını aradı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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