Bakan Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşını aradı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG konusunda Fransa'ya tepki gösterdi.
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