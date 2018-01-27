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Çavuşoğlu: Hedefimiz sadece teröristlerdir

Çavuşoğlu: Hedefimiz sadece teröristlerdir.16529
  • Giriş : 27.01.2018 / 13:41:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili açıklama yaptı. Çavuşoğlu, yegane amacın teröristleri temizlemek olduğunu belirtti.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: "(PYD/PKK'nın saldırdığı Kilis'teki  Çalık Camisi) Burasının bir an evvel restorasyonunu tamamlayacağız. 30 gün  içerisinde ihalesini gerçekleştireceğiz, 2018 yılında Kilisli kardeşlerimizin  yeniden ibadetine sunacağız."

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kilis Valiliği'ni ziyaret etti. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Bizim yegane amacımız teröristlerdir, terör örgütüdür" derken, Adalet Bakanı Gül ise "Bu harekat terör gruplarına PKK/PYD, DEAŞ'a yapılan bir operasyondur ve uluslararası hukuk çerçevesinde meşrudur" açıklamasında bulundu.

Valilik hizmet binası girişinde, terör örgütü PYD/PKK tarafından kente atılan roketlerin yol açtığı tahribata ilişkin fotoğraf sergisini gezen Çavuşoğlu ve Gül, ayrıca şeref defterini imzaladı. Daha sonra Vali Mehmet Tekinarslan'ın makamına geçen ve Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili tedbirleri görüşen Çavuşoğlu ve Gül, terör örgütü tarafından kent merkezinde sivillere yönelik roketli saldırılar ile alınan önlemler hakkında bilgi aldı. Çavuşoğlu ve Gül, Belediye Başkanı Hasan Kara'yı da makamında ziyaret etti.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "(Zeytin Dalı Harekatı) Bizim yegane  amacımız teröristlerdir, terör örgütüdür. Bunların barınakları, sığınakları, araç  ve gereçleridir, sivil halkın zarar görmemesi için en üst düzeyde hassasiyet  gösteriyoruz."

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada "(Zeytin Dalı Harekatı) Bizim yegane amacımız teröristlerdir, terör örgütüdür. Bunların barınakları, sığınakları, araç ve gereçleridir, sivil halkın zarar görmemesi için en üst düzeyde hassasiyet gösteriyoruz.

(PYD/PKK'nın saldırdığı Kilis'teki Çalık Camisi) Burasının bir an evvel restorasyonunu tamamlayacağız. 30 gün içerisinde ihalesini gerçekleştireceğiz, 2018 yılında Kilisli kardeşlerimizin yeniden ibadetine sunacağız." dedi.

Adalet Bakanı Gül ise "(Zeytin Dalı Harekatı) Bu harekat terör gruplarına PKK/PYD, DEAŞ'a yapılan bir operasyondur ve uluslararası hukuk çerçevesinde meşrudur.

(Zeytin Dalı Harekatı) Çalık camisine Afrin'den atılan bir bomba Zeytin Dalı Harekatı'nın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir tablodur. Muhatapların asla siviller olmadığı, teröristler olduğunu gösteren bir tablodur. Bir kutsala, camiye yapılan saldırı terör saldırısıdır, Zeytin Dalı Harekatı da esasen teröristlere yönelen, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayan bir operasyondur." açıklamasında bulundu.

TRT

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