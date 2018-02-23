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Çavuşoğlu: Hollanda'nın kararı bağlayıcı değil

Çavuşoğlu: Hollanda'nın kararı bağlayıcı değil.16529
  • Giriş : 23.02.2018 / 14:46:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'nın skandal kararı ile ilgili konuştu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'nın skandal 1915 kararına tepki gösterdi ve bu kararın bağlayıcığının bulunmadığını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Hollanda Temsilciler Meclisinin aldığı ve 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlayan karara tepki gösterdi. Çavuşoğlu, kararın bağlayıcı olmadığını bildirerek, Hollanda'nın İslam düşmanlığı yaptığını ifade etti. Bakan ayrıca, Hollanda'nın Türkiye'yi kazanması için adımlar atması gerektiğini belirtti.

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