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Çavuşoğlu ile NATO Sekreterinden açıklama

Çavuşoğlu ile NATO Sekreterinden açıklama.13076
  • Giriş : 16.04.2018 / 14:14:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri açıklama yaptı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıklama yaptı.

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