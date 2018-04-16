Çavuşoğlu ile NATO Sekreterinden açıklama
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Erdoğan'dan açıklama var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müslüman Azınlıklar Zirvesi'nde konuşuyor.
Bakan: Cumhurbaşkanı'na yakışır konuşmalı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı hakkında açıklama yaptı.
Fransa: Türklerle Rusları ayırdık!
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendirdi.
CHP liderinden Suriye çıkışı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu: Kimyasal silah insanlık suçudur
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Suriye’ye yapılan operasyon ile ilgili ilk açıklamasını yaptı.
Başbakan'dan AYM Başkanı'na ziyaret
Başbakan Binali Yıldırım, AYM Başkanı'na ziyaret gerçekleştirdi.