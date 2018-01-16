Çavuşoğlu, Kanada'da açılış yaptı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada'ya ziyaret gerçekleştirerek Kore Yarımdası'nın Güvenlik ve İstikrarı için Vancouver Dışişleri Bakanları Zirvesi'ne katıldı. Çavuşoğlu, ziyareti sırasında başkonsolosluk resmi açılışına da katıldı.
Kore Yarımadası'nın Güvenlik ve İstikrarı İçin Vancouver Dışişleri Bakanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kanada'da bulunan Çavuşoğlu, Vancouver'da Türk Başkonsolosluğunun resmi açılışını yaptı, sonrasında vatandaşlarla bir araya geldi.
Başkonsolosluğun açılışını yapan Çavuşoğlu, “Kanada’nın batısında yaşayan vatandaşlarımız başta olmak üzere, bütün milletimize hayırlı uğurlu olsun. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, çalışma arkadaşlarımla birlikte vatandaşlarımızın emrindeyiz” dedi.
Açılışın ardından Vancouver'daki Türk toplumu üyeleri ile bir araya gelen Çavuşoğlu, “Dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye sevdası, bize güç ve ilham veriyor” ifadelerini kullandı.
TRT
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