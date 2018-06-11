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Çavuşoğlu: Kandil'i dümdüz ederiz

Çavuşoğlu: Kandil'i dümdüz ederiz.16529
  • Giriş : 11.06.2018 / 17:34:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kandil operasyonu hakkında konuştu.

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Sepet Beşik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin, El Bab ve Cerablus'tan sonra sıranın Kandil'e geldiğini ve Kandil operasyonu ile teröristlerin inlerine gömüleceklerini niteledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Afrin'de, Cerablus'ta, El-Bab'ta inlerine nasıl girdik gördünüz. Şimdi sıra geldi Kandil'e. Kandil'i de dümdüz edeceğiz. Onları inlerine gömeceğiz. Tehdit neredeyse orada yok edeceğiz."

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