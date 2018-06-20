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Çavuşoğlu: Kandil'i temizleyeceğiz

Çavuşoğlu: Kandil'i temizleyeceğiz.14211
  • Giriş : 20.06.2018 / 13:05:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kandil operasyonu hakkında açıklama yaptı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kandil operasyonu hakkında konuştu ve harekatta İran ve Irak'ın rolünün olmadığını belirtti.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

-Münbiç takvimi tıkır tıkır işliyor. Yol haritası problem çıkmadan devam ediyor. Kararlılığımız önemli kazanımlar sağladı. Türk askeri Münbiç'te ...

-Kandil operasyonuna ilişkin konuşan Çavuşoğlu, şu ana kadar İran ve Irak'ın operasyona dair bir rolünün olmadığını ifade etti. "Biz kandil operasyonunda meşru hakkımızı kullanıyoruz. Teröristler karşımıza çıkamıyor, inlerine kaçıyor." Kandil'i temizleyeceğiz, hedef bu"

-PKK terör örgütüne karşı; ABD, Bağdat ve Erbil ile beraber çalışacağız.

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