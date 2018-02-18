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Çavuşoğlu: Kimyasal silah iddiaları saçma

Çavuşoğlu: Kimyasal silah iddiaları saçma.16529
  • Giriş : 18.02.2018 / 16:38:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afrin'de kimyasal silah kullanıldığına dair iddialara yanıt verdi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih'te devam eden 54. Uluslararası Güvenlik  Konferansı'nda bir panele katıldı. Çavuşoğlu katıldığı panelin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'yi eşit bir ortak olarak görmeyi herkesin öğrenmesi  gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Türkiye tehditlere veya  baskılara boyun eğen  bir ülke değildir.'' diye konuştu.

Almanya-Türkiye ilişkilerine yönelik soru üzerine Çavuşoğlu,  sorunların suni şeyler olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Almanya ile ilişkilerde suni şeyler var bize göre. Suni şeyler.  Bizden kaynaklanan sorunlar olmadı hiçbir zaman. Almanya'da seçim öncesi   başlayan bir furya bizde referandum öncesi başlayan... Ama bunun tabii arkasında  yıllardır artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı, Türkiye  düşmanlığı gibi akımların da etkisiyle, popülizmin etkisiyle böyle bir durum  oldu. Epeydir belli bir zamandan bu yana özellikle Sigmar Gabriel ile  oluşturduğumuz diyalog ortamı ve sorunları aşma konusunda ortaya koyduğumuz ortak  irade sayesinde daha pozitif bir ortam var ama  tamamen her şey bitmiş değil, her  şeyden önce bu ön yargıların kalkması lazım.''

Batı'da yaşanan Türkiye ve İslam karşıtlığı gibi eğilimlerin tersine  çevrilmesi gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, ''Türkiye ile herkes  nasıl  yaklaşacağını, nasıl konuşacağını öğrenirse  o zaman ilişkilerimiz daha sağlıklı  zeminde  gider. Bizim kimseye düşmanlığımız yok, kimseyle bir problemimiz de yok.  Biz tam tersine birçok  inisiyatifimizle sorunların çözülmesi için ara buluculuk  yapan medeniyetler ittifakı ile şu artan yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve  hoşgörüsüzlüğün giderilmesi için dünya barışı için katkı sağlayan bir ülkeyiz  biz.'' ifadelerini kullandı.

"KİMYASAL SİLAH İDDİALARI SAÇMA SAPAN BİR ŞEY"

Çavuşoğlu, Suriye'de Beşşar Esed rejimine bağlı SANA haber ajansının,  Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile başlattığı Zeytin  Dalı Harekatı'nı karalamak için Afrin'in Mezyene köyünde 6 kişinin zehirli gazdan  etkilenerek tedavi altına alındığı yönündeki iddialarıyla ilgili de konuştu.

Suriye'de Türkiye'nin kimyasal silah kullandığı iddialarını "saçma  sapan bir şey" olarak tanımlayan Çavuşoğlu, bazı basında yer alan iddiaların  Münih'te ciddiye bile alınmadığını ve hiç gündeme bile gelmediğini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

''Kimyasal saldırı diye bir şey yok. Burada hiç gündeme bile gelmedi.  Basında yer aldı, saçma sapan bir şey. Biz kimyasal silaha da nükleer silaha da  karşıyız. Kimyasal silahların önlenmesiyle ilgili kurumun başında da Büyükelçimiz  Ahmet Üzümcü var. Ayrıca Suriye'de rejim tarafından kullanılan kimyasal silahlar  ile ilgili toplanan delillerin bu işin merkezi olan Lahey'e ulaşması konusunda da  uçak bile tahsis ediyoruz. Biz bu kadar kararlıyız. Hiç burada ciddi böyle bir  şey gündeme gelmedi.''

"ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN DAVRANDIĞIMIZI SÖYLÜYORUZ"

Çavuşoğlu Münih'te bugün sona erecek konferansta herkesin kendi  düşüncesini söylediğini, Türkiye olarak da Suriye ve Ortadoğu konularında  konuştuklarını belirtti.

Katıldığı platformda kendisine Türkiye'nin operasyonları hakkında  sorular geldiğini aktaran Çavuşoğlu, ''Gayet net şekilde uluslararası hukuktan  kaynaklanan haklarımız olduğunu, terör örgütleriyle mücadele ettiğimizi,  Suriye'nin geleceği için bunun önemli olduğunu, bunu yaparken de tüm bildirimler  dahil uluslararası hukuka uygun davrandığımızı söylüyoruz.'' değerlendirmesinde  bulundu.

Çavuşoğlu, Suriye'de toprak bütünlüğünü herkesten daha fazla  Türkiye'nin savunduğunun altını çizerek, ''Bu konuda hiç kimsenin şüphesi yok.  Irak'ın toprak bütünlüğünü de herkesten daha fazla savunduğumuzu referandumda tüm  dünya gördü. Komşularımızın sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü, istikrarını,  barışını, huzurunu destekliyoruz.'' dedi.

Münih Güvenlik Konferansı'ndaki temasların Türkiye için son derece  başarılı ve verimli geçtiğini ifade eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Sayın Başbakanımızın buradaki konuşması, ikilili görüşmelerimiz,  bizim bugünkü panele katılmamız, basın ile yaptığımız mülakat genel anlamda son  derece başarılı geçti. Vermemiz gereken mesajları verdik. Yıllardır buraya  katılıyoruz. Bölgenin huzuru ve istikrarı için yaptığımız katkıların da sadece  göçmenlere ev sahibi olarak değil, yaptığımız müdahaleler ile Astana, Soçi ve  Cenevre süreçleri ile diğer uygulamalarımızı herkesin gördüğünden memnun olduk.  Herkes dediğim tabii bu işe olumlu bakanlardan bahsediyoruz.''

Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, Münih temaslarının ardından Ürdün'e  hareket etti.

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