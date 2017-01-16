Çavuşoğlu, Kırgız bakan ile telefonda görüştü

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bişkek'te meydana gelen uçak kazası nedeniyle Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdildaev'i aradı.
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