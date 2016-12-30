Çavuşoğlu, NATO Sekreteri ile görüştü!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Jens Stoltenberg'in görüşmesinin Amerika ile Rusya arasında yaşanan gerilime denk gelmesi dikkat çekti.
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