Bakan Çavuşoğlu'ndan Barzani'ye son çağrı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kuzey Irak'ta gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu ile ilgili Barzani'ye çağrıda bulundu. Çavuşoğlu, bölgede hala umudun olduğunu ve normalleşme olabileceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran ziyareti ile ilgili de bilgi veren Çavuşoğlu, "İran'ın dışlanması ve köşeye sıkıştırılması veya bir ülke istiyor diye İran'ın tamamen ortadan kaldırılması çok ciddi, vahim bir hatadır"dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda konuştu. Tartışmalı referandum, Suriye'de iç savaş ve İran ile ilişiklere dair önemli açıklamalar yapan Bakan Çavuşoğlu, YPG'nin Afrin'den mutlaka temizlenmesi gerektiğini anlattı. "Barzani'ye bu yanlış adımdan geri dön" çağrısı yapan Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satrı başları şöyle: İş işten geçmiş değil. Eğer süreci durdurursa Bağdat ile ilişkileri ve bizimle ilişkileri normalleştirir. Sınır kapılarının Irak tarafındaki kontrolünün Bağdat yönetiminde olması gerekir. Referandum Anayasaya aykırı ve meşruiyeti yok. Henüz iş işten geçmiş değil. Barzani, Bağdat ve bizimle ilişkilerini geliştirebilir. Uçuşları durdurduk, TV kanalları yayından çıkarıldı. Bağdat hükümetinin bizden taleplerine ve atacakları adımlara bağlı. Gerek İran sınırında gerekse bizim sınırımızda yer alan geçiş kapılarının karşı kapılarını IKBY kontrol ediyor. Bu kapılar Bağdat yönetiminde olmalı. Fakat Bağdat yönetimi de kendi iç işleriyle uğraşıyor. Maliki döneminde yaşananlar, DEAŞ'ın ortaya çıkışı gibi. Sınır kapılarını Bağdat'ın almasını destekliyoruz. Çünkü anlaşmalarımız IKBY ile değil, Bağdat yönetimiyle.
Mesela Ovacık kapısının açılması mümkün fakat kapının arkasındaki koridorun Bağdat yönetimi tarafından açılması gerekiyor. Esasen şu anda İran ile ne yapabiliriz diye konuşuyoruz. Barzani'nin bu karardan ve yanlıştan dönmesi gerekiyor. Barzani'nin yanındakilerde de bu durumu yanlış bulanlar var. Umarım bu hatadan dönülür. Bizim bu konuda alınan kararlarımız var. Mecliste kabul edilen tezkere ve Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararlar sonucunda yapacaklarımız var. İran'la da Irak'ta bazı çalışmalar olduğunu görüyoruz.
"HATADAN DÖNERLERSE İLİŞKİLERİMİZİ SÜRDÜRÜRÜZ"
Barzani referandumu iptal etseydi, şimdi masada güçlü olurdu. Şimdi güçlü değil. Referandumu yaparsam güçlü olurum sanıyordu. Hiç kimse bu referandumu desteklemiyor. Biz Saddam döneminde de onlara yardımcı olduk, kimyasal silah kullanıldığında da olduk. Biz IKBY'ye zor günlerde destekçi olduk. Oradaki Kürt kardeşlerimiz orada zor durumda yaşamasın istedik. Geçmişte de, bu referendum sürecine girdiklerine de onlara hep net olduk. Karşı olduğumuzu söyledik. Bu hatadan dönerlerse biz geçmişte olduğu gibi ilişkilerimizi sürdürürüz.
ERDOĞAN'IN İRAN ZİYARETİ
İran'la bizim aramızda stratejik üst düzey bir ilişki var. Sayın Cumhurbaşkanı İran'a bir heyetle gidecek. En önemli konumuz ise ticaret olacak. Gümrük kapıları, enerji gibi bir çok konuda görüşülecek. İran'la birlikte yürüttüğümüz Astana süreci var. İran'ın Suriye ve Irak politikalarını desteklemiyoruz. Biz İran'ın bazı körfez bölgesindeki ve Bahreyn'deki tavırlarını da desteklemiyoruz. Her şeyi yüzlerine söylüyoruz. Fakat İran bizim komşumuzdur. Biz İran'ın yanlışını söylerken doğrusunda da destekliyoruz. İran'ın dışlanması ve köşeye sıkıştırılması veya bir ülke istiyor diye İran'ın tamamen ortadan kaldırılması çok ciddi, vahim bir hatadır. Biz mezhepçi değiliz fakat İran'ı da bu meseleden dolayı eleştiriyoruz. Masada terörle mücadele olacaktır çünkü, iki ülke de terör tehdidi altındadır. İdlib'deki ve Halep'teki olaylar tekrarlanmasın diye önlem almamız gerekiyor.
'YPG'NİN AFRİN'DEN TEMZİLNMESİ GEREKİYOR'
YPG'nin Afrin'den mutlaka temizlenmesi gerekiyor. Şu anda İdlib, Suriye'deki çatışmaları engellemek için önemli bir bölge oldu. En son Astana'da 4. çatışmasızlık bölgesi hakkında mutabakat sağlandı. Mutabakat yetmez, uygulama gerekir, uygulamada da birlikte çalışmak gerekir. İdlib içinde Türk gözlemciler olacak. Hama'da bizim gözlemcilerimiz olacak. Terörle ilgisi olmayan insanların öldürülmesinin mazereti olmaz. Gözlemciler kimseye zarar gelmesin diye görevlerini yapacaklar. Terör örgütlerini iyi ayırmamız gerekiyor. Terör örgütleriyle mücadelede de iyi bir mücadele sürdürmemiz gerekiyor. Terör unsuru tespit edilip oraya müdahale edilmesi ve sivillere dikkat edilmesi gerekiyor. Bizim esas derdimiz siyasi çözümdür. Arazideki, sahadaki çatışmalar tam anlamıyla durmadan siyasi çözüm mümkün gözükmüyor. İnsani kuruluşlarla, sivil toplum örgütleriyle insanı yardım ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz.Afrin'de şu an YPG var. YPG bir terör örgütüdür. Afrin'den bize karşı saldırı geldi, karşılığını misliyle verdik, fakat bu tehlikenin tamamen ortadan kalkması lazım.
TRT
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