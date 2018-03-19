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Çavuşoğlu'ndan eski bakan Güzel için açıklama

Çavuşoğlu'ndan eski bakan Güzel için açıklama.16529
  • Giriş : 19.03.2018 / 11:42:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, eski bakan Güzel için açıklama yaptı.

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Dün hastaneye kaldırılan ve bugün hayata gözlerini yuman eski bakanlardan Hasan Celal Güzel ile ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından, eski bakanlardan Güzel'in vefatına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, mesajında, "Ülkemiz için yaptığı hizmetlerle ve 28 Şubat sürecinde sergilediği cesur duruşuyla bildiğimiz devlet adamlarımızdan Hasan Celal Güzel'in vefatından derin üzüntü duydum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesinin ve milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı. Güzel, sabah saatlerinde Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Anavatan Partisinden (ANAP) 1986 yılında Gaziantep milletvekili seçilen Hasan Celal Güzel, Devlet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı görevlerinde bulunmuştu.

TRT

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