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Çavuşoğlu'ndan Fethullah Gülen açıklaması

Çavuşoğlu'ndan Fethullah Gülen açıklaması.17198
  • Giriş : 20.01.2017 / 12:27:00

Bakan Çavuşoğlu, Fethullah Gülen ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde Barack Obama'dan görevi devralacak Donald Trump'ın yemin törenine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fethullah Gülen'in iadesi ile ilgili açıklama yaptı.

Türkiye'nin yeni ABD yönetiminden FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ve  ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG ile iş birliğine son  vermesi yönünde beklentileri bulunduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Trump'ın  başkanlığında ABD ile ilişkilerin önemli ölçüde gelişeceğinden emin olduğunu  söyledi.

Çavuşoğlu, "(Trump'ın) Türkiye'nin endişelerini kesinlikle daha iyi  anladığından eminim. Karşılıklı güveni yeniden inşa etmemiz gerek. Türkiye'de  Amerikan karşıtlığı yükselişte. Yeni yönetimi bekliyoruz." şeklinde konuştu.

İncirlik Üssü

Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak Suriye görüşmelerine  ilişkin de değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, bu toplatının Esed rejimi ve İran  destekli grupların ihlal ettiği ateşkesi sağlamlaştırmasını ve şubat ayında  Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde taraflar arasında doğrudan görüşmelerin  başlamasını sağlamasını umut ettiğini belirtti.

İncirlik Üssü'nün ABD tarafından kullanılmasına rağmen El Bab'da  Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadelesine hava desteği verilmemesini de  eleştiren Çavuşoğlu, "Hava üssümüzü kullanıyorlar ama hava desteği vermiyorlar."  dedi.

"Rusya ile teröre karşı iş birliği yapıyoruz"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin NATO'dan uzaklaşarak Rusya ile yakınlaştığı  yönündeki haberlerin sorulması üzerine ise "Rusya ile NATO müttefiklerine ya da  başkalarına karşı değil, teröre karşı iş birliği yapıyoruz." yanıtını verdi.

"Müttefikiz diye ABD'nin istediği ya da söylediği şeyleri kabul  etmemiz mi gerekiyor, hayır." diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne zaman diğer ülkelerle iyi ilişkiler kursak, tipik 'Türkiye yön mü  değiştiriyor' sorusu soruluyor. Uluslararası ilişkiler, ülkelerin çıkarları  doğrultusunda her zaman yön değiştirir. Türkiye'yi gündeme getirenlerin  birçoğunun, Rusya ile Ukrayna nedeniyle uygulanan yaptırımlara rağmen geniş  kapsamlı ekonomik ilişkileri ve diğer çıkarları var. Ben o ülkelere yön  değiştirip değiştirmediğini soruyor muyum? Bu saçmalık, kabul edilemez. Terör  örgütleriyle mücadele söz konusu olduğunda bir ülkeye nasıl hayır diyebilirim."

Trump, DEAŞ ile mücadeleye "yeni bir enerji" getirecek

İstanbul ve Ankara'daki son terör saldırıların faillerinin,  Suriye'deki YPG kamplarından geldiğini belirten Çavuşoğlu, "ABD kendisini YPG'ye  tutsak etti. Bir terör örgütü ABD gibi büyük bir ülkenin politikasını zorluyor.  Bu kabul edilebilir mi? Hayır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin El Bab'dan sonra Rakka'ya yöneleceğini ve PYD ile karşı  karşıya gelinirse savaşılacağını söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Trump'ın DEAŞ  ile mücadeleye yeni bir enerji getirmesinin yanı sıra bu sorunu (YPG) çözeceğine  olan inancını dile getirdi.

Gülen'in iadesi

Gülen'in iadesi konusunda da ABD Adalet Bakanlığından ağustos ayından  bu yana haber almadıklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Türkiye'nin Gülen'in iadesi  talebine Trump yönetiminden erken olumlu bir yanıt bekliyoruz." dedi.

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