Çavuşoğlu'ndan flaş İdlib açıklaması!

“Arazideki, sahadaki durumu istihbaratımız ve askerimiz birlikte değerlendirecekler. Ona göre adımlar atılacak” diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib operasyonu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Çavuşoğlu, AK Parti Kampı’nda gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile yaptığı telefon görüşmesinde Kuzey Irak, Suriye ve İdlib’i konuştuklarını belirten Çavuşoğlu, bazı konsolosluk meselelerini de görüştüklerini aktardı. Çavuşoğlu, “Zaten Rex Tillerson ile her on günde bir değişik konuları görüşüyoruz. İyi bir diyaloğumuz var. İran Dışişleri Bakanı ile de görüştük. İdlib’deki durumu takip ediyoruz” diye konuştu.“İdlib’de Türk askerinin durumu nedir” sorusuna Çavuşoğlu, şu yanıtı verdi:“Biz Astana’da bir mutabakata vardık. Bu bölgelerde çatışmayı önlemek istiyoruz. Yani çatışmasızlıklar bölgesi ya da gerginlikleri azaltıcı bölge. Tabii burada belli bölgelerde Rus, İranlı gözlemleciler olacak, İdlib içinde de bizim gözlemciler olacak. Elbette İdlib içinde bizim gözlemcilerimiz de güvenli olan yerlerde olacak ki herhangi bir risk olmasın. Çünkü herkesin garantörlüğü var. O nedenle yani İdlib’de zaten ağırlıklı olarak Özgür Suriye Ordusu ve Halep’ten gelen siviller var ama her yerde olduğu gibi bu bölgede de radikal unsurlar vardır. Rusya’ya ve diğerlerine de söyledik, ‘havadan gelişi güzel bombalama yapmayın çünkü siviller de ölüyor.’ Varsa bir yerde terörist onun tespit edilip, onunla mücadelenin yapılması lazım. Svilleri ya da ılımlı muhalefeti gelişgüzel bombalamanın bir faydası yok hatta oradaki insani yardımı ulaştıran bazı örgütlerin de temsilcilerin yaralandığını da bugün bana Rex Tillerson söyledi. Amacımız, çatışmaları tamamen önlemek ve siyasi süreci kolaylaştırmak. Astana bir yerde güven artırıcı önlemler için, çatışmaların, durdurulması için bir platform ama amacımız şimdi Cenevre sürecin canlandırmak. De Mistura da bunun için çalışıyor. Biz de kendisine destek veriyoruz. (İdlib’e, ÖSO’ndan gelecek istihbarat paylaşımına göre mi gireceğiz) Arazideki, sahadaki durumu istihbaratımız ve askerimiz birlikte değerlendirecekler. Ona göre adımlar atılacak.”Hürriyet