Çavuşoğlu'ndan Hindistan'a kritik telefon!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
TRT
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