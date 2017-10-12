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Çavuşoğlu'ndan Hindistan'a kritik telefon!

Çavuşoğlu'ndan Hindistan'a kritik telefon!.16529
  • Giriş : 12.10.2017 / 17:47:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan'a kritik bir telefon açtı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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