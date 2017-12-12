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Dışişleri Bakanı'ndan Putin açıklaması!

Dışişleri Bakanı'ndan Putin açıklaması!.16529
  • Giriş : 12.12.2017 / 11:11:00
  • Güncelleme : 12.12.2017 / 12:55:02

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Suriye politikasını eleştirdi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiği talimatla Suriye'den çekilen Rus askerleri ile ilgili konuştu ve Türkiye'nin İdlib politikası hakkında konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV canlı yayınında Funda Görey'in gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'den önce Suriye'deydi, Esad'la görüştü Mısır'a da gitti, Rus askerleri çekme talimatı verdi. Ne anlama geliyor sizce?

Daha önce de Rusya Suriye'den asker çekmişti bir kısmını çekmişti daha sonra tekrar asker getirdi. Suriye ve Irak'ta DAEŞ ile mücadelede önemli mesafeler katedildi. Rejim İran ve Rusya başka konulara da odaklanıyorlar. Burada Rusya'nın da Amerikan'ın da üsleri var. Gözlemciler var ne kadar asker çekecek bakacağız. İdlib'de biz varız.

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