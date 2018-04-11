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Çavuşoğlu'ndan Rus Bakan'a yanıt geldi

Çavuşoğlu'ndan Rus Bakan'a yanıt geldi.16529
  • Giriş : 11.04.2018 / 12:05:00

Çavuşoğlu'ndan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a yanıt geldi.

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Beşik Modelleri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a Afrin konusunda yanıt verdi. Bakan, Afrin'in rejime teslim edilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

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