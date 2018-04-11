Çavuşoğlu'ndan Rus Bakan'a yanıt geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a Afrin konusunda yanıt verdi. Bakan, Afrin'in rejime teslim edilmesinin mümkün olmadığını belirtti.
TRT
DİĞER HABERLER
Kılıçdaroğlu'ndan 'postal' yanıtı!
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın postallı eleştirisine yanıt verdi.
Başbakan Yıldırım, Kırgız mevkidaşıyla görüştü
Başbakan Binali Yıldırım, Kırgız mevkidaşıyla görüşme yaptı.
Akşener, o 2 parti ile ittifak yapacak
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, o 2 parti ile ittifak yapacak.
50 muhtar İspanya'ya götürüldü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlarla ilgili talimatı içi harekete geçildi.