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Çavuşoğlu: Fransa objektifliğini yitirdi

Çavuşoğlu: Fransa objektifliğini yitirdi.14716
  • Giriş : 30.03.2018 / 12:38:00
  • Güncelleme : 30.03.2018 / 12:48:03

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG konusunda Fransa'ya tepki gösterdi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü YPG konusunda Fransa'ya tepki gösterdi ve Fransa'nın objektifliğini yitirdiğini bildirdi.

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