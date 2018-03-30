Çavuşoğlu: Fransa objektifliğini yitirdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü YPG konusunda Fransa'ya tepki gösterdi ve Fransa'nın objektifliğini yitirdiğini bildirdi.
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