Çavuşoğlu, Pakistanlı Bakan ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf ile Cammu Keşmir bölgesi ile ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Pakistanlı mevkidaşı Hoca Muhammed Asıf, telefon görüşmesinde Keşmir konusunu ele aldı.
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki kontrol hattında son 2 günde bağımsızlık yanlısı direnişçiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda şimdiye kadar 20 kişi hayatını kaybetti.
TRT
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