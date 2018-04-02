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Çavuşoğlu, Pakistanlı Bakan ile görüştü

Çavuşoğlu, Pakistanlı Bakan ile görüştü.16529
  • Giriş : 02.04.2018 / 15:25:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistanlı Bakan ile görüştü.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf ile Cammu Keşmir bölgesi ile ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Pakistanlı mevkidaşı Hoca Muhammed Asıf, telefon görüşmesinde Keşmir konusunu ele aldı.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki kontrol hattında son 2 günde  bağımsızlık yanlısı direnişçiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda  şimdiye kadar 20 kişi hayatını kaybetti.

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