Çavuşoğlu: Rumlar kaçtı!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs konferansı ile ilgili bilgi verdi ve ilk günden beri Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığını ancak Rumların yüzünden İsviçre'de 10 gündür görüşmelerden sonuç çıkmadığının altını çizdi.
Kıbrıs’ta kapsamlı çözüme ulaşılması hedefiyle İsviçre’nin Crans-Montana kentinde 10 gündür devam eden Kıbrıs Konferansı sonuçsuz kaldı. Resmî akşam yemeğinin ardından konakladığı otelde basın toplantısı düzenleyen Bakan Çavuşoğlu, “Kıbrıs meselesine adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunabilmesi amacıyla Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı her türlü katkıyı sağladı. Biz üzerimize düşeni yaptık. Ancak Rum tarafının maalesef dürüstlükle bağdaşmayan çok olumsuz adımları oldu” dedi.
Kıbrıs Türk tarafında başta KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olmak üzere müzakere heyeti ve daha önceki süreçte görev yapanların aynı yapıcı yaklaşım içinde olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, bu çabalara rağmen bir sonuca varılamadığını anlattı. Çavuşoğlu “Bu sonuç BM iyi niyet misyonu parametreleri içerisinde bir çözümün imkansızlığını ortaya koymuştur. Artık bu parametrelerde ısrar etmenin anlamı da kalmamıştır” değerlendirmesinde bulundu. Çavuşoğlu, bir soru üzerine Rum tarafının garantiler ve adadaki Türk askeri konusunda “sıfır asker, sıfır garanti” tutumunu sürdürdüğüne dikkati çekerek “Dolayısıyla Türk askerinin Ada’dan çekilmesi ve Türkiye’nin garantörlüğünün sona erdirilmesi ne Kıbrıs Türk tarafı için ne de bizim için kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. İlk günden son güne kadar da aynı tutumlarını sürdürdüler” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Akıncı ve kendisinin Crans-Montana sürecinin “son konferans” olduğunu söylediğini aktaran Çavuşoğlu, bunun kayıtlara geçirildiği bilgisini de verdi.
TRT
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