Çavuşoğlu: Rumların saçma talepleri oldu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakereleri ile ilgili konuştu ve Rumların saçma talepleri olduğunu belirtti. Bakan, Rum tarafının açıklamalarını sığ bulduğunu da belirtti.
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