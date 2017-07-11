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Çavuşoğlu: Rumların saçma talepleri oldu

Çavuşoğlu: Rumların saçma talepleri oldu.16529
  • Giriş : 11.07.2017 / 13:23:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakereleri ile ilgili açıklama yaptı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakereleri ile ilgili konuştu ve Rumların saçma talepleri olduğunu belirtti. Bakan, Rum tarafının açıklamalarını sığ bulduğunu da belirtti.

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