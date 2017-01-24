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Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü

Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü.16350
  • Giriş : 24.01.2017 / 14:45:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü.

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Suriye için Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan kritik toplantılarla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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