Çavuşoğlu, Trump'ın yemin törenine katılacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump'ın yemin törenine katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor.
DİĞER HABERLER
Kılıçdaroğlu: Böyle siyaset yere batsın
CHP lideri Kılıçdaroğlu, hükümeti ve Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdi.
Erdoğan'dan Reina açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reina saldırganı hakkında değerlendirmede bulundu.
Melih Gökçek'ten 'FETÖ' yanıtı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 'FETÖ' sorusuna cevap verdi.
Kılıçdaroğlu, Bahçeli'yle görüşecek!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'den randevu istedi.
Başbakan, milletvekillerini topluyor!
Başbakan Binali Yıldırım, AK Partili milletvekilleri ile buluşuyor.