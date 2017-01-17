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Çavuşoğlu, Trump'ın yemin törenine katılacak

Çavuşoğlu, Trump'ın yemin törenine katılacak.13506
  • Giriş : 17.01.2017 / 14:50:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump'ın yemin törenine katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor.

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