Çavuşoğlu, ünlü oyuncu ile buluştu!

Türkiye'nin 3 milyon Çinli turisti ağırlama hedefini ve Türkiye'nin Çin'de tanımı için harekete geçti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konu ile ilgili Çinli oyuncu ve yapımcı Will Liu ile görüşme gerçekleştirdi.Kaynaklar, görüşmenin Bakan Çavuşoğlu'nun geçen ay Çin'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında mevkidaşı Vang Yi ile yaptığı ortak basın toplantısında dile getirdiği, 3 milyon Çinli turistin Türkiye'de ağırlanması hedefi çerçevesinde Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayabileceğini belirtti. Görüşmede, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş de hazır bulundu. Haftada 75 milyon izleyicisiyle Çin'de reyting rekorları kıran TV programı "Baba Nereye?"nin başrol oyuncusu Will Liu, ailesi ve 11 kişilik ekibiyle Türkiye'nin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret ediyor. Ziyaretin ardından, "Baba Nereye?" adlı programın Türkiye'de de çekilmesi bekleniyor. Will Liu'nun Türkiye ziyareti Yunus Emre Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen kültürel diplomasi faaliyetleri bağlamında düzenlendi.TRT