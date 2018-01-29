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Çavuşoğlu: Vagner Love hayırlı olsun

Çavuşoğlu: Vagner Love hayırlı olsun.25121
  • Giriş : 29.01.2018 / 15:50:00

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, Vagner Love transferini açıkladı.

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Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş'ın uzun zamandır kovaladığı Vagner Love transferini açıkladı.

Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Vagner Alanya'ya geldiği zaman 'tatile geldi' dediler, ama şimdi Beşiktaş'a transfer oldu. Hayırlı olsun. Alnımız açık. Vagner'in açıklamasının talihsiz olduğunu düşünüyorum. Kulübümüzde bugüne kadar hiçbir oyuncunun alacağı kalmamıştır. Bizde bir maaş alacağı vardı. Umarım o da hatasının farkına vararak talihsiz açıklamasını düzeltecektir" ifadelerini kullandı.

Vagner Love'ı dün gece İstanbul'a getiren Beşiktaş'ta Brezilyalı golcünün forma numarası da belli oldu. Fanatik'in haberine göre, tecrübeli futbolcu Siyah-beyazlılar'da 30 numaralı formayı taşıyacak.

2 sezon önce bonservissiz olarak Monaco'dan Aytemiz Alanyaspor'a transfer olan Vagner Love, geçen sezon kaydettiği 23 golle Süper Lig'de gol kralı olmuş, ayrıca 3 de asiste imza atmıştı. Brezilyalı futbolcu başarılı performansını bu sezon da sürdürdü ve 14 maçta 10 gol 3 asiste ulaştı.

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