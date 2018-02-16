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Çavuşoğlu ve Tillerson'dan ortak açıklama

Çavuşoğlu ve Tillerson'dan ortak açıklama.15428
  • Giriş : 16.02.2018 / 12:31:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Tillerson'dan ortak açıklama geldi.

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Sepet Beşik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye'ye ziyarete gelen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex  Tillerson'dan ortak açıklama geldi.

Bakan Çavuşoğlu: ABD ile kritik bir aşamadayız, ilişkilerimizin normalleşmesi için atılması gereken adımlar var. FETÖ ile mücadele konusunda, ABD'nin YPG'ye desteği konusunda, beklentilerimizi net bir şekilde dile getirdik. Bu güne kadar verilen sözler oldu, tutulmayan sözler oldu, çözemediğimiz konular oldu. Bu konuların sözde kalmaması için yeni mekanizmalar oluşturulması için anlaştık.

TRT

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