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Çavuşoğlu: Yunanistan'a yardıma hazırız

Çavuşoğlu: Yunanistan'a yardıma hazırız.14716
  • Giriş : 24.07.2018 / 14:24:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile ilgili açıklama yaptı.

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Sepet Beşik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'da çıkan büyük yangına ülke olarak her türlü yardıma hazır olacağını belirtti. Çavuşoğlu, yangın söndürme uçakları ve helikopter kullanılacaklarını belirtti.

Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimlerinden sonra bir kez daha dışişleri  bakanlığı görevini üstlenmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini yaptığı Kuzey  Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ortak basın  toplantısı düzenledi.

Yunanistan'da yaşanan yangından dolayı üzüntülerini dile getiren  Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Yunan halkına ve Yunanistan hükümetine de başsağlığı dileklerimi  yinelemek isterim. Bu sabah Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ı arayarak  hem başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettik hem de yardım  yapabileceğimizi kendisine söyledik, hazır olduğumuzu söyledik. Daha sonra  kendisi ilgili bakanla da görüşerek şimdilik böyle bir yardıma ihtiyaç  duymadıklarını söyledi ve teşekkür etti."

Kocias'ın zaten yağmurun da başlayacağını söylediğini aktaran  Çavuşoğlu, "Biz yine de kendisine söyledik. Hazırız. Şu anda yangın söndürme  uçaklarımız ve helikopterimiz ihtiyaç halinde Yunanistan'a hareket etmek için  hazırdır." diye konuştu.

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