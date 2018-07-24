Çavuşoğlu: Yunanistan'a yardıma hazırız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'da çıkan büyük yangına ülke olarak her türlü yardıma hazır olacağını belirtti. Çavuşoğlu, yangın söndürme uçakları ve helikopter kullanılacaklarını belirtti.
Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimlerinden sonra bir kez daha dışişleri bakanlığı görevini üstlenmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini yaptığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Yunanistan'da yaşanan yangından dolayı üzüntülerini dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Yunan halkına ve Yunanistan hükümetine de başsağlığı dileklerimi yinelemek isterim. Bu sabah Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ı arayarak hem başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettik hem de yardım yapabileceğimizi kendisine söyledik, hazır olduğumuzu söyledik. Daha sonra kendisi ilgili bakanla da görüşerek şimdilik böyle bir yardıma ihtiyaç duymadıklarını söyledi ve teşekkür etti."
Kocias'ın zaten yağmurun da başlayacağını söylediğini aktaran Çavuşoğlu, "Biz yine de kendisine söyledik. Hazırız. Şu anda yangın söndürme uçaklarımız ve helikopterimiz ihtiyaç halinde Yunanistan'a hareket etmek için hazırdır." diye konuştu.
MİLLİYET
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