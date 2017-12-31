Cayır cayır yanıyor!
İngiliz vatandaşların korku dolu anları! 12 katlı bir binada çıkan çıkan yangın hızla büyüdü. Alevler etrafı aydınlattı. İtfaiye ekipleri müdahalede yetersiz kalınca alevler bir anda her yeri sardı.
Manchester'ın kuzey kesimindeki ARNDALE alışveriş merkezi yakınındaki 12 katlı bir apartmanın 9'uncu katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede üst kata da sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binadakiler tahliye edilirken, dumandan etkilenen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı. Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
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