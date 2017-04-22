Facebook Twitter Rss

Çaykur Katarlılara mı satıldı?

Çaykur Katarlılara mı satıldı?.21947
  • Giriş : 22.04.2017 / 08:42:00

Çayku'un Kartarlılara satıldığı iddiası üzerime açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Çaykır'un Katarlı bir şirkete satıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Konuya ilişkin açıklama yapan Çaykur Genel Müdürlüğü, basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve itibar edimemesi gerektiğini duyurdu.

Açıklamada, "ÇAYKUR'un Katarlılara satıldığı haberinin gerçekle alakası yoktur. Böyle bir konu kesinlikle söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

ABD'den korkutan açıklama

İşte Ahmet Çakar'ın derbideki favorisi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

8 bin kabin memuru alınacak

8 bin kabin memuru alınacak

Türk Hava Yolları müjdeli haberi verdi. 8 bin kabin memuru alınacak.

Köprüye zam geldi!

Köprüye zam geldi!

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantılı yol ücretlerine zam geldi.

 

Tekin Acar Kozmetik, Sephora'ya satılıyor

Tekin Acar Kozmetik, Sephora'ya satılıyor

Türkiye'nin en büyük kozmetik mağazalar zincirinden birisi olan Tekin Acar, Fransızların Sephora'sın

Dolar kuru, güne 3,70 seviyesinden başladı

Dolar kuru, güne 3,70 seviyesinden başladı

Dolar kuru, Salı gününe 3,70 TL seviyesinden başladı.

 

3 milyon 985 bin kişi iş arıyor!

3 milyon 985 bin kişi iş arıyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), işsizlik rakamlarını açıkladı.

Keriz silkelemişler!

Keriz silkelemişler!

Geçen akşam dolar fiyatlarının bir anda artmasının sebebi "keriz silkeleme" olarak açıklandı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya