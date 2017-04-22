Çaykur Katarlılara mı satıldı?
Çaykır'un Katarlı bir şirkete satıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Konuya ilişkin açıklama yapan Çaykur Genel Müdürlüğü, basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve itibar edimemesi gerektiğini duyurdu.
Açıklamada, "ÇAYKUR'un Katarlılara satıldığı haberinin gerçekle alakası yoktur. Böyle bir konu kesinlikle söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.
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