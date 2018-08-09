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Çaykur Rizespor'dan Eto'o ve Tolga açıklaması

Çaykur Rizespor'dan Eto'o ve Tolga açıklaması.18062
  • Giriş : 09.08.2018 / 14:50:00

Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'dan Eto'o ve Tolga açıklaması geldi.

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Çaykur Rizespor yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor. Karadeniz ekibi, Tolga Ciğerci ve Eto'o haberi üzerine açıklama yayınladı.

İşte Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklama:

"Kulübümüzün, başarılı futbolcular Tolga Ciğerci ve Samuel Eto'o ile transferleri için ilgili herhangi bir iletişimi ve düşüncesi bulunmamaktadır.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur.

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