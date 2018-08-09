Çaykur Rizespor'dan Eto'o ve Tolga açıklaması
Çaykur Rizespor yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor. Karadeniz ekibi, Tolga Ciğerci ve Eto'o haberi üzerine açıklama yayınladı.
İşte Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklama:
"Kulübümüzün, başarılı futbolcular Tolga Ciğerci ve Samuel Eto'o ile transferleri için ilgili herhangi bir iletişimi ve düşüncesi bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur.
ŞAMPİY10
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