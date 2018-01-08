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Çeçenistan: Amerika'yı durdurmalıyız!

Çeçenistan: Amerika'yı durdurmalıyız!.11715
  • Giriş : 08.01.2018 / 11:37:00

Çeçen lider Ramazan Kadirov, Amerika ile ilgili uyarılarda bulundu.

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Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramazan Kadirov, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikasını eleştirdi ve ABD'nin bölgeyi savaşa sürüklemek istediğini belirterek çağrıda bulundu.

Kadirov, Telegram kanalı üzerinden paylaştığı mesajda, "ABD'nin tüm Orta Doğu'yu savaşa sürükleme niyetinde olduğunu teyit edecek herhangi bir kanıta gerek yok. ABD, Rusya'nın etrafında, ateşin içine aldığı ve insanların birbirilerini öldürdüğü çatışma bölgeleri oluşturmak istiyor. Bizim ülkemizde ve diğer ülkelerde olup bitenlerin hepsi, ABD kendi elleriyle ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul ederek ve İran'da iç savaşı körükleyerek üç koldan saldırdığını belirten Kadirov, Washington'un Ukrayna, Gürcistan, Irak ve Libya'ya yönelik politikalarını yıkıcı olarak niteledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in her zaman tek kutuplu dünyaya karşı olduğunu hatırlatan Kadirov, "ABD'nin askeri çılgınlığı durdurulmalı. Avrupalı ortaklarımız, Rusya'nın adaletten, dünyadaki yaşamın korunmasından yana olduğunu anlamalı. Avrupa korkmadan, ihanete karşı tek bir cephe oluşturmalı, aksi halde Avrupalı ülkeler de dâhil olmak üzere daha birçok ülke kaosa sürüklenecek" ifadelerini paylaştı.

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