Cedi Osman, James'in takımı Cleveland'da!
Anadolu Efes, bir yıldızını daha NBA oyuncusu yaptı.
Furkan Korkmaz'ın Philedelphia 76'ers ile anlaşmasının ardından Cedi Osman da Cleveland Cavaliers'la sözleşme imzaladı.
22 yaşındaki 2.04 boyundaki forvet, Cleveland ile 3 yıl için 8.5 milyon dolarlık garanti kontrat üzerinden anlaştı.
2015'te 2. tur 31. sıradan Minnesota Timberwolves tarafından seçildikten sonra Cleveland Cavaliers'a takas olan Cedi, bu sezon LeBron James ve Kyrie Irving gibi yıldızlarla beraber NBA'de şampiyonluk mücadelesi verecek.
"BU BİR HAYALDİ"
Anadolu Efes’in milli oyuncusu Cedi Osman, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers ile anlaştığını belirtti. NTVSpor’a açıklamada bulunan 22 yaşındaki basketbolcu, Cavaliers’ın sözleşme teklifini kabul ettiğini duyurdu. Cedi Osman, Cavaliers’ın 3 senedir kendisini takip ettiğini vurgulayarak, "NBA’den ilk görüştüğüm takım Cleveland Cavaliers’tı. Takıma katkı sağlayacağıma çok inanıyorlar. Benden çok şey beklediklerini söylediler. Bu, benim için büyük sorumluluk olacak. Onların bana duyduğu güven, beni mutlu ediyor. Ayrıca menajerlerime ve Anadolu Efes Kulübüne teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Philadelphia 76ers ile sözleşme imzalayan Furkan Korkmaz’ın ardından bu sezon NBA’in yolunu tutan ikinci Türk oyuncu olan Cedi Osman, yıldız isimler ile aynı takımda forma giyeceği için çok mutlu olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:
"LeBron James, Kyrie Irving ve Kevin Love ile aynı takımda forma giyeceğim için çok heyecanlıyım. Benden özellikle savunmada takıma katkı sunmamı bekliyorlar. Zaten, hücumda büyük katkı sağlayan oyuncular var. Yıldız oyunculardan pas alıp, onlara pas verecek olmak benim için büyük bir şey. Bu bir hayaldi ama bu kadarını düşünemiyordum. Şükür ki bunu gerçekleştirdim."
DİĞER HABERLER
Tudor'dan Wesley Sneijder açıklaması!
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Östersunds maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Göztepe, Beşiktaşlı Tolga Zengin'i istiyor
Diego Costa adım adım Beşiktaş'a geliyor
Dünyaca ünlü futbolcu Diego Costa, adım adım Beşiktaş'a geliyor.
Talisca'dan sevindiren açıklama: Dönüyorum
Kara Kartal'a sevindirici haber ünlü futbolcu Talisca'dan geldi.
Roma'dan Beşiktaş'a Oğuzhan için 44 milyon
İtalyan devi Roma, Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan için harekete geçti.
Sneijder, Galatasaray Başkanı'nı çıldırttı
Wesley Sneijder, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i çıldırttı.