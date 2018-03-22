Çekya'da kimyasal tesisleri patlama: 6 öldü
Çekya'da bulunan bir kimyasal tesiste patlama yaşandı. Çek Cumhuriyeti'nin en büyük petrokimya şirketlerinden Unipetrol'e ait tesiste meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti.
Yerel medya olayda çok sayıda yaralının da olduğu ve görevlilerin müdahale ettiği bilgisini geçti.
NTV
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