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Çekya'da kimyasal tesisleri patlama: 6 öldü

Çekya'da kimyasal tesisleri patlama: 6 öldü.17070
  • Giriş : 22.03.2018 / 14:48:00

Çekya'da bulunan bir kimyasal tesiste patlama meydana geldi.

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Çekya'da bulunan bir kimyasal tesiste patlama yaşandı. Çek Cumhuriyeti'nin en büyük petrokimya şirketlerinden Unipetrol'e ait tesiste meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medya olayda çok sayıda yaralının da olduğu ve görevlilerin müdahale ettiği bilgisini geçti. 

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