Celal Kılıçdaroğlu AK Partili oldu!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, üyelik işlemleri için AK Parti Genel Merkezi'ne gitti.
Ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu'nu FETÖ konusunda çekinmeden eleştiren Celal Kılıçdaroğlu, üyelik için gittiği genel merkezden ikamet ettiği ilçenin AK Parti teşkilatına yönlendirildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu geçen haftalarda AKP Genel Merkezi'ne giderek üye olacağını duyurmuştu, ancak bu ziyaret ertelenmişti. Kılıçdaroğlu bugün üye olmak için Ankara'da bulunan AKP Genel Merkezi'ne gitti. Binanın girişinde parti yetkilileri tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu basın mensuplarına selam verdi.
Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını TGRT muhabiri Sultan Akdoğan sosyal medya hesabından paylaştı.
Celal Kılıçdaroğlu kendisine 'deli' diyenler için "Bana deli diyenleri veterinere götüreyim" ifadesini kullandı.
Üyelik başvurusunun AK Parti Genel Merkezi'nden alınmaması nedeniyle Kılıçdaroğlu, parti yetkililerince ikamet ettiği ilçenin AK Parti teşkilatına yönlendirildi.
TRT
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