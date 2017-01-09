Facebook Twitter Rss

Celal Kılıçdaroğlu AK Partili oldu!

Celal Kılıçdaroğlu AK Partili oldu!.18524
  • Giriş : 09.01.2017 / 14:46:00

CHP liderinin kardeşi Celal Kılıçdaroğlu resmen AK Partili oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, üyelik işlemleri için AK Parti Genel Merkezi'ne gitti.

Ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu'nu FETÖ konusunda çekinmeden eleştiren Celal Kılıçdaroğlu, üyelik için gittiği genel merkezden ikamet ettiği ilçenin AK Parti teşkilatına yönlendirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu geçen haftalarda AKP Genel Merkezi'ne giderek üye olacağını duyurmuştu, ancak bu ziyaret ertelenmişti. Kılıçdaroğlu bugün üye olmak için Ankara'da bulunan AKP Genel Merkezi'ne gitti. Binanın girişinde parti yetkilileri tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu basın mensuplarına selam verdi.

Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını TGRT muhabiri Sultan Akdoğan sosyal medya hesabından paylaştı.

Celal Kılıçdaroğlu kendisine 'deli' diyenler için "Bana deli diyenleri veterinere götüreyim" ifadesini kullandı.

Üyelik başvurusunun AK Parti Genel Merkezi'nden alınmaması nedeniyle Kılıçdaroğlu, parti yetkililerince ikamet ettiği ilçenin AK Parti teşkilatına yönlendirildi.

TRT

Merkel'in yardımcı: Selefi camileri kapatılsın

İstanbul Valiliği açıkladı! Yasaklandı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Cumhurbaşkanı, Çipras ile görüştü

Cumhurbaşkanı, Çipras ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Çipras, Kıbrıs'ı görüştü.

Kılıçdaroğlu'ndan Kahraman'a ziyaret!

Kılıçdaroğlu'ndan Kahraman'a ziyaret!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İsmail Kahraman'ı ziyarete gitti.

 

İsmail Kahraman yoğun bakıma alındı

İsmail Kahraman yoğun bakıma alındı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, tekrar yoğun bakıma alındı.

Gece yarısı CHP liderine suikast uyarısı

Gece yarısı CHP liderine suikast uyarısı

Başbakan Binali Yıldırım, gece yarısı Kılıçdaroğlu'na telefon etti.

 

Başbakan, İyad Allavi ile görüştü

Başbakan, İyad Allavi ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile görüşme yaptı.

Kılıçdaroğlu'ndan medyaya sert tepki

Kılıçdaroğlu'ndan medyaya sert tepki

Kılıçdaroğlu, Türk medyasına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya