Celal Kılıçdaroğlu'ndan ağabeyine çağrı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Anayasa değişikliğine destek veren Celal Kılıçdaroğlu, referandumda 'evet' oyu vereceğini belirterek ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu'nu da doğru yol olduğuna inandığı bu kararına destek vermeye çağırdı.
Bu kararını ilk önce kendisine ait sosyal medya hesabından duyuran Kılıçdaroğlu, “Neden evet diyoruz? Hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız PYD ve FETÖ ile savaşıyor. Onlarla mücadele ediyor. Ben de onların yanında olmak istiyorum, oluyorum da. İnşallah yüzde 80 oyla beraber Sayın Cumhurbaşkanımızı refaha ulaştıracağız” dedi.
Celal Kılıçdaroğlu, Didim’den başlayarak referandumda ’evet’ oyu çıkması için çalışma yapacağını belirtti. Ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu’na da çAğrı yapan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
"Evete evet getireceğim. Şimdi CHP’liler FETÖ, PYD ve HDP ile beraber yürüdükleri için ’hayır’ diyecekler. Umarım CHP evete katılır. Ben doğruyu buldum, ağabeyim de inşallah doğruyu bulur"
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