Bakan Çelik: AB şantaj yapacak yer arıyor
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İngiliz gazetesine verdiği röportajda Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye takındığı tavrı eleştirdi ve AB'nin Türkiye'ye şantaj yaptığını savundu.
BBC Türkçe'nin Financial Times'tan aktardığına göre Çelik, Londra'da perşembe günü verdiği röportajda "AB müzakere sürecini Türkiye'ye şantaj yapmak için kullanmak AB kurumlarını zayıflatıyor ve itibarsızlaştırıyor" dedi.
Bakan Çelik 12-14 Eylül tarihleri arasında İngiltere'nin başkenti Londra'yı ziyaret etmişti. Gazetenin haberinde Bakan Çelik'in İngiltere'yi bu kapsamın dışında tuttuğunu söylediği belirtiliyor.
Çelik "İngiltere, darbe girişimini takip eden günlerde Türkiye'nin yanında durarak ve savunma kapasitesini güçlendirmeye yardımcı olarak, gerçek bir müttefik, bir rol modeli gibi davranıyor" dedi. Çelik, İngilizlerin aksine diğer ülkelerin "ilişkileri ilerletecek bir yol bulmak yerine şantaj yapacak malzeme bulmaya çalıştıklarını" kaydetti.
AB'nin yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye hükümetinin attığı adımlarla AB ile müzakerelerin çöküşü için zemin yarattığını söylemişti. Çelik'in açıklamaları Juncker'in bu sözlerinin hemen ertesinde geldi.
TÜRK KAHVESİ EŞLİĞİNDE DİPLOMASİ YÜRÜTME ÇAĞRISI
Almanya Başbakanı Angela Merkel de, ülkesinde düzenlenecek seçimler öncesi rakibi Sosyal Demokrat lideri Martin Schulz ile karşı karşıya geldiği televizyon tartışmasında Türkiye'nin AB'ye üye olmaması gerektiğini dile getirmişti. Bakan Çelik röportajda Juncker ile Almanya'ya 'Türk kahvesi eşliğinde diplomasi yürütme' çağrısında bulundu.
Çelik, Juncker ve Merkel'i Türk demokrasisiyle dayanışma göstermek için 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'ye gelmemekle eleştirdi. Bakan Çelik, AB müzakerelerinin yargı ve temel haklarla ilgili 23. ve adalet, özgürlük ve güvenlik ile ilgili 24. fasılların açılması çağrısında da bulundu.
Gazete, AB ile müzakere sürecinin donmuş olduğunu ve darbe girişimi sonrası onbinlerce kişinin tutuklanması ve kamu işlerinden çıkarılması nedeniyle AB'nin Türkiye'ye mesafeli yaklaştığını yazdı.
Bakan Çelik, AB'nin, göçmenler için 3 milyar eurol'uk yardım yapmak, Türkiye vatandaşlarına vize serbestisi getirmek ve müzakere sürecinde yeni başlıklar açmak gibi sözlerini tutmadığını da söyledi.
Gazete, Brüksel'in Türkiye'ye göçmenler için Mayıs itibariyle 811 milyon euro'luk yardım yaptığını açıkladığını yazdı.
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