Cem Garipoğlu'nun kuzeni için şok iddia!

Münevver Karabulut cinayeti ile Türkiye'nin gündemine oturan Cem Garipoğlu'nun kuzeni finans uzmanı Kasım Garipoğlu için şoke eden bir iddia ortaya atıldı.Sümerbank’ın eski sahibi Hayyam Garipoğlu’nun cezaevinde intihar eden yeğeni Cem Garipoğlu’nun kuzeni finans uzmanı Kasım Garipoğlu (33) hakkında eski sevgilisi Leyla Koray’ı (29) kasten yaralamak, mala zarar vermek ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından soruşturma başlatıldı. Şikayetçi Leyla Koray ifadesinde, “Kasım benim 5 yıl birlikte olduğum ve 6 ay önce ayrıldığım erkek arkadaşım olur. Evimde uyurken birisinin beni darp etmeye başladığını hissederek uyandım. Gözümü açtığımda Kasım beni tekme Tokat dövüyordu. Suratıma vuruyordu. Can güvenliği tehlikem vardır. Korunma kararı istiyorum” dedi. Garipoğlu ise Leyla Koray’ı uykusunda darp etmediğini, Koray’ın hastaneden aldığı darp raporundaki yaralanmaları kendisinin yapmış olabileceğini iddia ederek suçlamaları reddetti.Soruşturma dosyasındaki iddialara göre 20 Ocak günü Bebek Arnavutköy’de bir evde ikamet baskını ve darp olayıyla ilgili polise ihbar geldi. Beşiktaş ilçe ekipleri olay yerine geldiklerinde kapıda Leyla Koray isimli kadın, yaklaşık 5 yıldır birlikte olduğu ve 6 aydır görüşmediği eski arkadaşı Kasım Garipoğlu’nun sabah erken saatlerde uyurken evine geldiğini anlattı. Leyla Koray evin kapısını zorlayarak açtıktan sonra üst katta istirahat ettiği sırada kendisini uzun süre darp eden Kasım Garipoğlu’nun elinden kurtulmayı başardığını ve esnaftan yardım istediğini, bunun üzerine Garipoğlu’nun kaçtığını söyledi. Leyla Koray kendisine geldikten sonra hastaneye giderek rapor aldı ve kendisini darp eden Kasım Garipoğlu’ndan şikayetçi oldu.Leyla Koray polis şikayetinde, “Kasım Garipoğlu benim 5 yıl birlikte olduğum ve yaklaşık 6 ay önce ayrıldığım erkek arkadaşım olur. 19 Ocak günü Arnavutköy’de arkadaşımın evinde bulunduğum sırada Kasım Garipoğlu, arkadaşım Emirhan Alkan’ı aradı. Emirhan’a yanımıza geleceğini söylemiş. Ben de görüşmek istemediğim için evime gittim ve uyudum. Uyuduğum sırada birisinin beni darp etmeye başladığını hissederek uyandım. Gözümü açtığımda Kasım beni tekme Tokat dövüyordu. Kafama ve vücuduma tekme ve yumruklar attı. Bir an elinden kurtuldum ve mutfağa kaçtım. Arkamdan gelip beni mutfakta darp etti” dedi. Bir ara fırsatını bulup elinden kurtulduğunu şikayetinde anlatan Leyla Koray, “Alt kata indim ve bir odaya kendimi kapattım. Kasım evin içinde geziniyordu. Kasımın dışarı çıktığını duyunca odadan çıktım. Odadan çıktığım anda Kasım kapıyı tekmeleyerek tekrar eve girdi. Suratıma vurdu. Ben bağırınca çevredeki esnaf eve geldi. Esnafın geldiğini görünce Kasım evden çıkarak uzaklaştı. Evime geldiğinde aşırı alkollüydü. Beni daha öncede darp etmişti. Can güvenliği tehlikem vardır. Koruma kararı istiyorum. Beni uykumda darp eden bu kişiden şikayetçiyim” dedi.Finans uzmanı Kasım Garipoğlu olaydan bir gün sonra yakalanarak gözaltına alındı. Garipoğlu ifadesinde, “Müştekiyle 5 yıl önce tanıştık ve sonra sevgili olduk. Son zamanlarda arkadaş olarak görüşüyorduk ve görüşmelerimiz seyrekleşti. Olaydan bir gün önce arkadaşlarımla İstinye’deydim. Leyla beni aradı ve “ne yapıyorsunuz, biz Emirhan’ın evindeyiz. Siz de buraya gelin” dedi. Emirhan da beni arayarak davet etti. Emirhan’la Leyla’nın evi bitişiktir. Gittiğimde Leyla’ya telefon ettim. Bana ''evdeyim'' dedi. Kapıyı çaldım, açmadı. Uyuduğunu zannettim. Kapının kulpundan tutarak açmak istedim. Açılmadı. Bu sefer hızlıca ayağımla ittirdim ve kapı açıldı. Üst kata çıktığımda Leyla oturuyordu. Ayağa kalktı beni karşıladı. Birlikte salona geçtik. Leyla alkollüydü. Ben değildim. Şu an hangi konuda konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Birden tartışma çıktı. Leyla sinirlendi ve omzuma vurdu. Ben de ani refleksle onun omzuna vurdum. Ardından küfür etti. Ben de bir şey söylemeden evden çıktım. Bu sırada Leyla halen arkamdan bağırıyordu. Ben kendisi daha önceki zamanlarda darp etmedim. Kendisini darp etmedim. Evine zorla girmedim. Hastaneden aldığı darp raporundaki yaralanmalar konusunda bir fikrim yok. Kendisi de yapmış olabilir. Bana iftira atmış olabilir” diyerek suçlamaları reddetti.HÜRRİYET