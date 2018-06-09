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Cem Yılmaz: Çok güzel olacağını düşünüyorum

Cem Yılmaz: Çok güzel olacağını düşünüyorum.13437
  • Giriş : 09.06.2018 / 13:55:00
  • Güncelleme : 09.06.2018 / 13:52:23

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeni film projesi hakkında bilgi verdi.

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Nisan ayında yeni film projesi hakkında bilgi vermişti. Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden 'Karakomik Filmler'i yayınlanacağı tarihi açıkladı.

Başarılı komedyen, instagram hesabından "Karakomik Filmler! Ocak ve Mart’da 4 hikayesi ile sinemalarda. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Ben zaten hep öyle düşünürüm” mesajını paylaştı.

Cem Yılmaz, yeni filmlerinin afişlerini de yayınladı.

TRT

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