Cem Yılmaz'dan 'bebek' açıklaması geldi
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 3 yıldır birlikte olduğu Özge Sabuncu'nun hamile olduğu iddialarını geçişirdi. Cem Yılmaz'ın Ahu Yağtu ile olan evliliğinden 5 yaşında bir oğlu var.
Yılmaz, 'Yeniden çocuk sahibi olmak istiyor musunuz?' sorusuna 'Benden geçti artık 50 yaşında bir adamım' cevabını vermişti.
ÖZGE SABUNCU'NUN HAMİLE OLUP OLMADIĞI SORULUNCA...
Aradan geçen yılların ardından Cem Yılmaz tekrar bu soru ile karşı karşıya kaldı. Ünlü komedyen magazin muhabirlerinin tekrar baba olması ile ilgili soru sormasına sinirlendi. Özge Sabuncu'nun hamile olup olmadığı sorusunu duyunca konuyu kapatmak isteyen Cem Yılmaz; "Hadi kardeşim hadi, beni bunla meşgul etmeyin ne olur!" diyerek tepkisini dile getirdi.
MYNET
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